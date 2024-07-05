Борнмут Забарного нацелился на игрока Реала

Английский Борнмут собирается усилить свою линию обороны.

Как сообщает Марио Кортегана, "вишни" хотели бы подписать Франа Гарсию из Реала, поскольку, главный тренер команды Андони Ираола является его поклонником.

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В то же время, Карло Анчелотти не был впечатлен игрой Гарсии в прошлом сезоне, и предпочитает другие опции на позиции левого защитника. что заставляет Франа рассматривать уход из клуба, если поступит хорошее предложение, как для "сливочных", так и для него.

В прошлом сезоне испанец провел 31 матч, забив 1 гол и отдав 6 ассистов.

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