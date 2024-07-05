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Борнмут Забарного нацелился на игрока Реала

Фран Гарсия может оказаться в стане "вишен".
Сегодня, 14:59

Английский Борнмут собирается усилить свою линию обороны.

Как сообщает Марио Кортегана, "вишни" хотели бы подписать Франа Гарсию из Реала, поскольку, главный тренер команды Андони Ираола является его поклонником.

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В то же время, Карло Анчелотти не был впечатлен игрой Гарсии в прошлом сезоне, и предпочитает другие опции на позиции левого защитника. что заставляет Франа рассматривать уход из клуба, если поступит хорошее предложение, как для "сливочных", так и для него.

В прошлом сезоне испанец провел 31 матч, забив 1 гол и отдав 6 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал борнмут

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