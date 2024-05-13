Борнмут Забарного продлил контракт с главным тренером

Английский Борнмут принял важное решение в контексте будущего.

Как сообщает пресс-служба клуба, "вишни" подписали новый контракт с главным тренером команды Андони Ираолой. Соглашение будет действительным до 2026 года.

Читай также: Тренер Борнмута - о Забарном: Этот сезон был для него хорошим. У него есть все, чтобы становиться еще лучше

Финансовые условия новой договоренности с испанским специалистом пока остаются неизвестными.

Отметим, что с Ираолой Борнмут установил клубный рекорд по количеству очков в одном сезоне в АПЛ. Сейчас у них 48 пунктов, а прошлый рекорд составлял 46 баллов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!