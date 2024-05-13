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Борнмут Забарного продлил контракт с главным тренером

"Вишни" закономерно решили продолжить сотрудничество с Андони Ираолой.
Сегодня, 14:32
Андони Ираола / Getty Images
Андони Ираола / Getty Images

Английский Борнмут принял важное решение в контексте будущего.

Как сообщает пресс-служба клуба, "вишни" подписали новый контракт с главным тренером команды Андони Ираолой. Соглашение будет действительным до 2026 года.

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Финансовые условия новой договоренности с испанским специалистом пока остаются неизвестными.

Отметим, что с Ираолой Борнмут установил клубный рекорд по количеству очков в одном сезоне в АПЛ. Сейчас у них 48 пунктов, а прошлый рекорд составлял 46 баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут

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