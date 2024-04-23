Тренер Борнмута - о Забарном: Этот сезон был для него хорошим. У него есть все, чтобы становиться еще лучше

Наставник Борнмута Андони Ираола высказался о любви фанатов «вишен» к Илье Забарному.

Испанский специалист признался, что не очень понимает, что поют болельщики украинскому защитнику, но отметил, что игровые качества Ильи находятся на очень хорошем уровне.

"Я не очень понимаю, что именно они поют, хотя понимаю, что это что-то про Забу (прозвище Забарного - прим.). Я думаю, это хорошо для него. Он приехал сюда 18 месяцев назад, конечно, был определенный процесс адаптации. Прошлый сезон был не легким для него, ведь были и проблемы с травмами и он не играл столько, сколько хотел.

В этом сезоне он был очень хорошим. Он начал больше говорить, он идеально говорит по-английски, может коммуницировать с партнерами, он должен продолжать играть на таком же уровне, ведь у него есть все, чтобы выходить на новый уровень, учитывая его возраст и его уровень это очень хорошо для него", - заявил Ираола.

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