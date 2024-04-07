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"Я хочу танцевать с Забарным": Фанаты Борнмута придумали интересную кричалку в адрес украинца

Выступления нашего футболиста очень нравятся местным болельщикам.
Сегодня, 09:51
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник Борнмута Илья Забарный удостоился личной кричалки от фанатов "вишень".

Местные болельщики решили порадовать украинца новой речевкой, которую они использовали в недавнем матче против Лутона (1:2).

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В ней говорится о желании танцевать с нашим футболистом, ощущать от него тепло и просто "я хочу танцевать с Забарным, который меня любит".

Напомним, в текущем сезоне на счету 21-летнего украинского центрбека один гол в 31 матче АПЛ.

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