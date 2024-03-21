Забарный может уйти в топ-клуб вслед за своим экс-техническим директором

Ливерпуль вполне может обратить внимание на украинца.

Назначение Марка Хьюза спортивным директором Ливерпуля может сильно повлиять на трансферную политику клуба, пишет LiverpoolWorld.

Напомним, что Хьюз исполнял роль технического директора в Борнмуте, а потому прекрасно знает тамошних игроков.

Считается, что новый функционер может настаивать на переходу сразу троих игроков "вишен". Речь идет о Милоше Керкезе, Илье Забарном и Ллойде Келли.

Маловероятно, что "красные" смогут выкупить всю тройку, так как один только Забарный оценивается в примерно 100 млн евро.

Тем более, чем вряд ли Ливерпуль осмелится на большие траты до выбора главного тренера.

Ранее также сообщалось, что другой украинец может получить новый контракт.

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