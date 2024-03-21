iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Забарный может уйти в топ-клуб вслед за своим экс-техническим директором

Ливерпуль вполне может обратить внимание на украинца.
Сегодня, 17:05
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Назначение Марка Хьюза спортивным директором Ливерпуля может сильно повлиять на трансферную политику клуба, пишет LiverpoolWorld.

Напомним, что Хьюз исполнял роль технического директора в Борнмуте, а потому прекрасно знает тамошних игроков.

Считается, что новый функционер может настаивать на переходу сразу троих игроков "вишен". Речь идет о Милоше Керкезе, Илье Забарном и Ллойде Келли.

Маловероятно, что "красные" смогут выкупить всю тройку, так как один только Забарный оценивается в примерно 100 млн евро.

Тем более, чем вряд ли Ливерпуль осмелится на большие траты до выбора главного тренера.

Ранее также сообщалось, что другой украинец может получить новый контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Джервонта Дэвис сообщил, когда проведет свой следующий бой Джервонта Дэвис сообщил, когда проведет свой следующий бой
"Не думаю ни о чем другом": Ферстаппен прокомментировал слухи о его уходе из Ред Булл "Не думаю ни о чем другом": Ферстаппен прокомментировал слухи о его уходе из Ред Булл
Новый чемпион UFC в среднем весе бросил вызов Адесанье Новый чемпион UFC в среднем весе бросил вызов Адесанье
Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть матч квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть матч квалификации Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился третий спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс19:27
Джервонта Дэвис сообщил, когда проведет свой следующий бой
Формула 119:27
"Не думаю ни о чем другом": Ферстаппен прокомментировал слухи о его уходе из Ред Булл
ММА19:22
Новый чемпион UFC в среднем весе бросил вызов Адесанье
ЧМ-202219:04
Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть матч квалификации Евро-2024
НБА19:01
Дюрант обошел Шакила О'Нила в списке лучших скореров в истории НБА
Европа18:55
Невероятный прогресс Лунина: обновлена стоимость украинцев в Ла Лиге
Европа18:54
Пике - о соперничестве Месси и Роналду: Лео был ориентирован на команду
Киберспорт18:51
NaVi встретятся с G2 в рамках второго раунда "легенд"
Киберспорт18:47
PGL Major Copenhagen 2024: NaVi сыграет с G2, FaZe - c Furia
НБА18:41
Победитель Мировой серии МЛБ с партнером завершают приобретение команды НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK