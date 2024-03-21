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Реал приготовил для Лунина новый контракт - Романо

Решение остается за украинцем.
Сегодня, 11:30
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал намерен продолжить сотрудничество с Андреем Луниным, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, клуб уже подготовил для украинца новый контракт, ведь его текущее соглашение истекает летом 2025 года.

На текущий момент руководство клуба и Анчелотти полностью доверяют Андрею, который показывает уверенную игру в отсутствие Куртуа.

Инсайдер подчеркивает, что Реал готов продлить сотрудничество, но все же будет зависеть от решения украинца.

Ранее легенда Реал заявил, что полностью доверяет украинскому голкиперу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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