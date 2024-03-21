Реал приготовил для Лунина новый контракт - Романо
Решение остается за украинцем.
Мадридский Реал намерен продолжить сотрудничество с Андреем Луниным, пишет Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, клуб уже подготовил для украинца новый контракт, ведь его текущее соглашение истекает летом 2025 года.
На текущий момент руководство клуба и Анчелотти полностью доверяют Андрею, который показывает уверенную игру в отсутствие Куртуа.
Инсайдер подчеркивает, что Реал готов продлить сотрудничество, но все же будет зависеть от решения украинца.
Ранее легенда Реал заявил, что полностью доверяет украинскому голкиперу.
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