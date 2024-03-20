Легенда Реала: Я вижу Лунина будущим основным вратарем команды

Гути был бы готов положиться на украинца.

Бывший полузащитник мадридского Реала Гути высказался об игре Андрея Лунина.

По словам испанца, украинец в будущем должен быть основным вратарем "сливочных".

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"Я бы продлил контракт с Луниным. Я бы отдал деньги, которые он заслуживает.

Должен ли быть Лунин основным вратарем Реала? Я вижу его таким в будущем, да.

Этот год был тяжелым для него, но ему начали доверять. Надеюсь, у него не будет травм", - сказал Гути.

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