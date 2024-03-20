iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин отреагировал на травму Куртуа, который выбыл до конца сезона

Украинец поддержал звездного одноклубника.
Сегодня, 09:14
Андрей Лунин и Тибо Куртуа / Getty Images
Андрей Лунин и Тибо Куртуа / Getty Images

Вратарь Реала Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник. Бельгиский игрок, вероятно, больше не сыграет в текущем сезоне.

Украинец Андрей Лунин отреагировал на травму одноклубника.

Читай также: "Все знают его сильные стороны": Лунин назвал сильнейшего игрока Боснии и Герцеговины

"Большая поддержка и больше сил тебе", – написал Лунин.

Напомним, в начале сезона Куртуа получил тяжелую травму крестообразных связок. Голкипер был близок к возвращению, но вновь травмировался.

Ранее Куртуа прокомментировал свою очередную травму.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Проблевал весь декабрь": Форвард ПСЖ рассказал, что стало причиной его игрового спада "Проблевал весь декабрь": Форвард ПСЖ рассказал, что стало причиной его игрового спада
Босния и Герцеговина - Украина: прогноз на полуфинал отбора на Евро-2024 21.03.2024 Босния и Герцеговина - Украина: прогноз на полуфинал отбора на Евро-2024 21.03.2024
Бавария не будет приглашать Клоппа вместо Тухеля Бавария не будет приглашать Клоппа вместо Тухеля
Форвард Тоттенхэма: Психолог помогает улучшить результаты на поле Форвард Тоттенхэма: Психолог помогает улучшить результаты на поле
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился третий спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202411:49
Босния и Герцеговина - Украина: прогноз на полуфинал отбора на Евро-2024 21.03.2024
Европа11:33
Бавария не будет приглашать Клоппа вместо Тухеля
Европа11:11
Форвард Тоттенхэма: Психолог помогает улучшить результаты на поле
Европа10:43
Лидер Арсенала создал свой фирменный соус
Европа10:14
Легенда Реала: Я вижу Лунина будущим основным вратарем команды
ЧМ-202210:10
Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть матч квалификации Евро-2024
Европа09:50
Член правления Баварии: Мы не можем делать такие трансферы, как Кейн, каждое лето
ЧМ-202209:45
Босния и Герцеговина - Украина: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора Евро-2024
Европа09:19
Ветеран Челси может сменить клубную прописку
Европа09:14
Лунин отреагировал на травму Куртуа, который выбыл до конца сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK