Лунин отреагировал на травму Куртуа, который выбыл до конца сезона

Вратарь Реала Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник. Бельгиский игрок, вероятно, больше не сыграет в текущем сезоне.

Украинец Андрей Лунин отреагировал на травму одноклубника.

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"Большая поддержка и больше сил тебе", – написал Лунин.

Напомним, в начале сезона Куртуа получил тяжелую травму крестообразных связок. Голкипер был близок к возвращению, но вновь травмировался.

Ранее Куртуа прокомментировал свою очередную травму.

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