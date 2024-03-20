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"Все знают его сильные стороны": Лунин назвал сильнейшего игрока Боснии и Герцеговины

Украинец отметил капитана соперника.
Сегодня, 08:26
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился мнением про Эдина Джеко.

По словам футболиста, команда не акцентировала внимание на форварде Боснии и Герцеговины.

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"Изучали ли Джеко? Нет, не изучали. Футбол – командная игра, уделяем внимание команде. Если брать Джеко, то его особо изучать не нужно. Ему 38 лет, его видели достаточно, все знают, что это сильный игрок в штрафной, где нужно быть с ним внимательным, не давать пространство и время.

Все его сильные стороны прекрасно знают. У нас будет только один матч, нужно подготовиться и все решить", – сказал Лунин в интервью ВЗБІРНА.

Джеко сейчас выступает за Фенербахче. В составе сборной своей страны он забил 65 голов в 133 матчах.

Ранее Мудрик высказался о возможности выступить на Олимпиаде.

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