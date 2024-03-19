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Ребров: В Боснии все играют за границей

Наставник украинской сборной сравнил уровень игроков.
Сегодня, 14:50
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о поединк против Боснии и Герцеговины.

По словам специалиста, команда должна достичь успеха в полуфинале отбора на Евро-2024.

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"Цель одна - подготовиться к важным встречам. Мы пригласили игроков молодежной сборной, чтобы было более-менее достаточно игроков, чтобы подготовиться, потому что вы видели - некоторые игроки подъезжают сегодня. Поэтому я считаю, что сбор прошел очень хорошо, мы подготовились и посмотрим, как будем готовы к официальной игре.

То, что сборная собралась на несколько дней раньше – это даже больше для того, чтобы напомнить игрокам, что мы должны делать, потому что в Боснии и Герцеговине только один игрок из национального чемпионата. У них все играют за рубежом, поэтому они не имели возможности собраться раньше, и я благодарен клубам, которые пошли нам на встречу и сыграли раньше – Динамо, Шахтеру и Днепру-1. Они дали нам возможность подготовиться более плотно к этой встрече, и я считаю, что сбор прошел очень хорошо и я уверен, что мы готовы".

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница.

Ранее сообщалось, что Украина проведет товарищеский матч с одной из лучших сборных Европы.

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Источник: УАФ

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