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Мудрик высказался о возможности выступить на Олимпиаде

Михаил готов защищать честь Украины.
Вчера, 23:48
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер лондонского Челси и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, готов ли он поехать на Олимпиаду в составе сборной до 23 лет под руководством Руслана Ротаня.

По словам Мудрика, он поедет на турнир, если клуб его отпустит.

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"Думаю, все хотели бы там сыграть. Отпустит ли Челси? Честно говоря, я еще не общался с ними. Очень хотелось бы, чтобы отпустили", - сказал Михаил на Youtube-канале УАФ.

Отметим, что на турнир могут ехать только футболисты не старше 23 лет, но каждая из команд может взять трех игроков вне этого лимита. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Михаил Мудрик

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