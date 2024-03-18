Мудрик высказался о возможности выступить на Олимпиаде
Михаил готов защищать честь Украины.
Вингер лондонского Челси и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, готов ли он поехать на Олимпиаду в составе сборной до 23 лет под руководством Руслана Ротаня.
По словам Мудрика, он поедет на турнир, если клуб его отпустит.
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"Думаю, все хотели бы там сыграть. Отпустит ли Челси? Честно говоря, я еще не общался с ними. Очень хотелось бы, чтобы отпустили", - сказал Михаил на Youtube-канале УАФ.
Отметим, что на турнир могут ехать только футболисты не старше 23 лет, но каждая из команд может взять трех игроков вне этого лимита.
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