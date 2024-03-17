Почеттино отреагировал на шквальную критику фанов после замены Мудрика

В рамках Кубка Англии Челси одолел Лестер в непростом поединке.

По ходу встречи Маурисо Почеттино решил заменить Михаила Мудрика и сразу столкнулся с критикой фанов. После матча аргентинец прокомментировал этот эпизод.

Мы находимся в процессе построения. Болельщики хотят попасть на Уэмбли, и мы этого достигли.

Они должны доверять мне, что я буду управлять так, как я считаю лучшим для клуба. Мы должны уважать их мнение так же, как и они должны уважать мое решение", - сказал Почеттино.

Отметим, что соперник "синих" в полуфинале Кубка Англии станет известен позже.

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