Куртуа прокомментировал свою очередную травму

Голкипер Реала Тибо Куртуа опубликовал заявление в соцсетях.

"Благодарю всех за сообщения. Грустно из-за травмы, которая является лишь небольшой неудачей, которая заставит меня вернуться гораздо сильнее".

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"Ощущение вашей поддержки помогает мне справляться гораздо лучше", – написал бельгиец на своей страничке в Инстаграме.

Напомним, основным голкипером Реала в отсутствии Куртуа является Андрей Лунин, который выборол место в составе у Кепы Аррисабалаги.

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