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Лунин останется основным голкипером Реала: Куртуа выбыл до конца сезона

Бельгиец травмировал колено на тренировке.
Сегодня, 18:48
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Тибо Куртуа более не сыграет в этом сезоне, пишет Madrid Xtra.

Бельгийский голкипер получил еще одно повреждение во время тренировки, предположительно, сезон для Тибо закончен.

По предварительной информации, бельгиец получил разрыв мениска правого колена во время занятий с командой во вторник.

Некоторые источники отметили, что Куртуа покидал тренировку в слезах. Он пропустит минимум 6-7 недель.

Ранее также стало известно, почему Азар завершил карьеру.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Андрей Лунин

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