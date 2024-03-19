Лунин останется основным голкипером Реала: Куртуа выбыл до конца сезона

Тибо Куртуа более не сыграет в этом сезоне, пишет Madrid Xtra.

Бельгийский голкипер получил еще одно повреждение во время тренировки, предположительно, сезон для Тибо закончен.

По предварительной информации, бельгиец получил разрыв мениска правого колена во время занятий с командой во вторник.

Некоторые источники отметили, что Куртуа покидал тренировку в слезах. Он пропустит минимум 6-7 недель.

Ранее также стало известно, почему Азар завершил карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!