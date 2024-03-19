Стало известно, почему Азар решил завершить карьеру

Бельгиец мог еще поиграть, если бы не проблемы со здоровьем.

Бывший вингер Челси Эден Азар высказался на тему того, мог ли он продолжить карьеру.

"Хороший вопрос. Думаю, что да, но я решил, что с футболом покончено, потому что у меня было много травм. Я ни о чем не жалею. Мне все очень нравится".

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"Я немного скучаю по футболу, особенно по общению с товарищами в раздевалке, но сейчас я могу делать то, что хочется. У меня семья и дети. Я могу поехать в Бельгию, чтобы повидаться со своей семьей, братьями и родителями. Я много чего могу", – сказал бельгиец в интервью Evening Standard.

Напомним, Азар завершил игровую карьеру летом 2023 года. Последним клубом футболиста был Реал.

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