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Стало известно, почему Азар решил завершить карьеру

Бельгиец мог еще поиграть, если бы не проблемы со здоровьем.
Сегодня, 17:22
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Бывший вингер Челси Эден Азар высказался на тему того, мог ли он продолжить карьеру. 

"Хороший вопрос. Думаю, что да, но я решил, что с футболом покончено, потому что у меня было много травм. Я ни о чем не жалею. Мне все очень нравится".

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"Я немного скучаю по футболу, особенно по общению с товарищами в раздевалке, но сейчас я могу делать то, что хочется. У меня семья и дети. Я могу поехать в Бельгию, чтобы повидаться со своей семьей, братьями и родителями. Я много чего могу", – сказал бельгиец в интервью Evening Standard.

Напомним, Азар завершил игровую карьеру летом 2023 года. Последним клубом футболиста был Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар

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