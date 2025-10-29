Бывший лидер Челси введен в Зал славы АПЛ

АПЛ назвала следующего футболиста, который пополнил Зал славы чемпионата.

Им стал быший хавбек Челси Эдн Азар.

Напомним, что бельгиец выступал за лондонский клуб в течение семи лет, перейдя из Лилля за 35 млн евро.

В составе "синих" Азар дважды становился чемпионом Англии, дважды выиграл Лигу Европы, а также по разу выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Всего экс-футболист провел за Челси 352 матча, отметившись 110 голами и 88 ассистами.

