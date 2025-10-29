iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бывший лидер Челси введен в Зал славы АПЛ

Эден Азар удостоился чести.
Сегодня, 17:20       Автор: Андрей Безуглый
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

АПЛ назвала следующего футболиста, который пополнил Зал славы чемпионата.

Им стал быший хавбек Челси Эдн Азар.

Напомним, что бельгиец выступал за лондонский клуб в течение семи лет, перейдя из Лилля за 35 млн евро.

В составе "синих" Азар дважды становился чемпионом Англии, дважды выиграл Лигу Европы, а также по разу выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Всего экс-футболист провел за Челси 352 матча, отметившись 110 голами и 88 ассистами.

Ранее также сообщалось, что экс-хавбек Манчестер Сити перенес операцию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар

Статьи по теме

Агент сорвал переход будущей легенды Челси в МЮ в 2012 году Агент сорвал переход будущей легенды Челси в МЮ в 2012 году
"У меня есть друг в Комо": Азар посоветовал нового тренера для Челси "У меня есть друг в Комо": Азар посоветовал нового тренера для Челси
Спасибо, Азар: Челси получит значительный бонус от Реала за успех в Лиге чемпионов Спасибо, Азар: Челси получит значительный бонус от Реала за успех в Лиге чемпионов
Стало известно, почему Азар решил завершить карьеру Стало известно, почему Азар решил завершить карьеру

Видео

Постеры Янниса и Флэгга, алей-уп с разворотом от Гордона - лучшие данки первой недели сезона
Постеры Янниса и Флэгга, алей-уп с разворотом от Гордона - лучшие данки первой недели сезона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Футзал20:36
Лига чемпионов по футзалу: ХИТ стартовал с уверенной победы, Киев Футзал сыграет с Врхникой
Теннис20:30
Вашеро во второй раз сыграл с братом на Мастерсе
Украина20:30
Календарь Шахтера: "горняки" вылетели из Кубка Украины, уступив Динамо
Украина20:25
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Шахтер на пути в 1/4 финала Кубка Украины
Украина20:15
Кубок Украины: Динамо одолело Шахтер, Ингулец прошел Викторию, ЛНЗ обыграл Рух
Украина19:58
Динамо одержало волевую победу, выбив Шахтер из Кубка Украины
Автоспорт19:50
Один из экс-кандидатов на пост президента ФИА подал в суд против федерации
Бокс19:25
Паркер назвал своих потенциальных соперников после поражения от Уордли
Европа19:20
Олимпиакос с дублем Яремчука разгромил соперника в Кубке Греции
Бокс18:59
"Не думаю, что он боится": Миллер отреагировал на внезапный отказ Чисоры от боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK