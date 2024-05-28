"У меня есть друг в Комо": Азар посоветовал нового тренера для Челси

Бывший вингер Челси Эден Азар ответил на вопрос касаемо того, кого бы он посоветовал назначить новым тренером лондонского клуба.

"Если честно, мне было немного грустно. Я думаю, что Почеттино проделал отличную работу.

Люди хотят, чтобы Челси был в четверке сильнейших, но это просто переходный сезон. Он отличный тренер, я желаю ему удачи, посмотрим, кто будет там в будущем".

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"У меня также есть друг в Комо, он может стать главным тренером", – сказал Азар в интервью talkSPORT, намекнув на Сеска Фабрегаса.

Напомним, сейчас испанец работает помощником главного тренера в итальянском Комо. Команда будет выступать в следующем сезоне в Серии А.

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