iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"У меня есть друг в Комо": Азар посоветовал нового тренера для Челси

Бельгиец в шутливой форме намекнул на легенду клуба.
Вчера, 12:39
Фабрегас и Азар / Getty Images
Фабрегас и Азар / Getty Images

Бывший вингер Челси Эден Азар ответил на вопрос касаемо того, кого бы он посоветовал назначить новым тренером лондонского клуба.

"Если честно, мне было немного грустно. Я думаю, что Почеттино проделал отличную работу.

Люди хотят, чтобы Челси был в четверке сильнейших, но это просто переходный сезон. Он отличный тренер, я желаю ему удачи, посмотрим, кто будет там в будущем".

Читай также: Челси договорился с новым тренером

"У меня также есть друг в Комо, он может стать главным тренером", – сказал Азар в интервью talkSPORT, намекнув на Сеска Фабрегаса.

Напомним, сейчас испанец работает помощником главного тренера в итальянском Комо. Команда будет выступать в следующем сезоне в Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Эден Азар Сеск Фабрегас

Статьи по теме

МЮ выступит в Лиге Европы, Челси "опустился" в Лигу конференций, Ньюкасл - мимо еврокубков МЮ выступит в Лиге Европы, Челси "опустился" в Лигу конференций, Ньюкасл - мимо еврокубков
Стало известно, сколько Почеттино заработал на расторжении контракта с Челси Стало известно, сколько Почеттино заработал на расторжении контракта с Челси
Челси намерен подписать лидера защиты Барселоны Челси намерен подписать лидера защиты Барселоны
Челси намерен подписать нового тренера до конца недели Челси намерен подписать нового тренера до конца недели
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа11:21
Лидер Боруссии - о невызове на чемпионат Европы: Обидно, я был готов сидеть на скамейке
НБА11:13
Филадельфия готова вернуть Батлера и дать ему максимальное продление
НБА10:52
Ирвинг прервал свою историческую серию в решающих матчах плей-офф НБА
Европа10:49
"Если бы он был моим игроком, я бы бил его каждый день": Анчелотти - о лидере Милана
Формула 110:35
Президент ФИА посоветовал Андретти приобрести одну из команд Формулы-1
Европа10:19
Интер готов летом распрощаться сразу с тремя игроками
Футбол10:02
"Плохие парни?": Месси и Батлер почаствовали в продвижении голливудского фильма
Европа09:50
Сразу несколько клубов из Саудовской Аравии готовы подписать Каземиро
Формула 109:32
Астон Мартин ведет переговоры с бывшим руководителем Феррари
Европа09:20
Мбаппе не получил космический бонус от ПСЖ за лояльность
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK