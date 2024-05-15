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Спасибо, Азар: Челси получит значительный бонус от Реала за успех в Лиге чемпионов

Несмотря на то, что бельгиец уже завершил карьеру, он продолжает приносить пользу своему бывшему клубу.
Сегодня, 19:11
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Эден Азар завершил профессиональную карьеру в октябре 2023 года. Однако это не мешает Челси получать выгоду от его продажи в Реал.

Как сообщает The Telegraph, "пенсионеры" получат 5 миллионов фунтов за то, что "бланкос" вышли в финал Лиги чемпионов.

Азар был продан Реалу в 2019 году за пакет в 130 миллионов фунтов с дополнительными бонусами на сумму более 40 миллионов, которые зависят от результатов испанского клуба.

Последний раз бонусы активировались после того, как команда Андрея Лунина в полуфинале Лиги чемпионов прошла Баварию.

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И хотя "сливочные" договорились с бельгийцем о расторжении контракта прошлым летом, условия сделки между Челси и Реалом остаются в силе.

За четыре года в Мадриде Эден Азар принял участие в 76 матчах, в которых отметился 7 голами и 12 результативными передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Эден Азар Реал Мадрид

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