Футболисты Челси не хотят увольнения Почеттино

Будущее наставника Челси Маурисио Почеттино остается в подвешенном состоянии.

Как сообщает издание MailSport, руководство «синих» рассматривает возможность увольнения аргентинца, но этого не хотят игроки.

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Большинство футболистов довольны работой со специалистом. По их мнению, прогресс команды во второй половине сезона очевиден и в следующем сезоне лондонцы смогут бороться за высокие места.

Отметим, что начиная с Рождества, только Манчестер Сити, Арсенал и Ливерпуль набрали больше очков в АПЛ чем Челси, а именно 35 пунктов.

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