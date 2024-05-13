Футболисты Челси не хотят увольнения Почеттино
Команда поддерживает наставника.
Будущее наставника Челси Маурисио Почеттино остается в подвешенном состоянии.
Как сообщает издание MailSport, руководство «синих» рассматривает возможность увольнения аргентинца, но этого не хотят игроки.
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Большинство футболистов довольны работой со специалистом. По их мнению, прогресс команды во второй половине сезона очевиден и в следующем сезоне лондонцы смогут бороться за высокие места.
Отметим, что начиная с Рождества, только Манчестер Сити, Арсенал и Ливерпуль набрали больше очков в АПЛ чем Челси, а именно 35 пунктов.
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