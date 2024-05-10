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Почеттино высказался о возможном увольнении из Челси

Аргентинец честно ответил на вопрос журналиста.
Сегодня, 17:20
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался касаемо возможного увольнения из клуба.

"Если мы счастливы, это прекрасно, дело не только в том, чтобы владельцы были счастливы... вы должны спросить и нас, потому что, возможно, мы не рады и нам пора расставаться.

Не раз случалось, когда тренерский штаб решает не продолжать работу. Завтра я могу сказать, что ухожу. Тут обе стороны принимают решение, не только, когда Челси недоволен, владелец недоволен, спортивный директор недоволен".

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"Возможно, мы недовольны, потому что приехали сюда с заданием, но в итоге все оказалось не так, как мы ожидали. Я не говорю, что я недоволен. Если мы расстанемся, это не проблема, это не будет концом света", – сказал аргентинец в интервью Sky Sports.

Напомним, после 35 туров АПЛ Челси занимает седьмое место в таблице, набрав 54 очка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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