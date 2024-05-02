Челси может заменить Почеттино бывшим тренером клуба

Один крайне эмоциональный итальянец рассматривается в качестве наставника.

Бывший тренер Челси Антонио Конте может вернуться на пост наставника лондонского клуба. Об этом сообщает Calcio Napoli.

Председатель правления "синих" Тодд Боэли склоняется к увольнению главного тренера Маурисио Почеттино из-за неудовлетворительных результатов команды.

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Руководство Челси уже вело переговоры с окружением 54-летнего итальянского тренера, и ожидает окончательного ответа от него в ближайшие недели.

Кроме того, лондонцы готовы предложить Конте лучшие финансовые условия, чем Наполи и Милан, которые также рассматривают его в качестве потенциального кандидата.

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