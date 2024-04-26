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Экс-тренер Челси отказался возглавить Аякс, но все равно заинтересован в проекте

Грэм Поттер ожидает, что амстердамский клуб сделает ему более привлекательное предложение.
Сегодня, 00:55
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Бывший главный тренер Челси Грэм Поттер отказался возглавить Аякс, сообщает нидерландское издание AD.nl.

При этом отмечается, что 48-летний англичанин остается заинтересован в проекте амстердамского клуба. По информации источника, Поттер ожидает более щедрое предложение в финансовом плане.

"Аяксиды" настроены уговорить тренера возглавить их команду, так как Поттер является фаворитом Алекса Кроеса, который 15 марта занял должность генерального директора нидерландского коллектива.

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Кроес имеет поддержку со стороны спортивного директора Марейна Бойкера и главы скаутского отдела Келвина де Ланга.

Ранее стало известно, что остаток нынешнего сезона пропустит полузащитник Челси Энцо Эрнандес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси аякс Грэм Поттер

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