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Руководство Челси рассматривает увольнение Почеттино

Несмотря на всю проделанную работу, специалист не выполнил ни одной задачи на сезон.
Сегодня, 08:22
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

В  Челси рассматривают возможность смены главного тренера, утверждает The Telegraph.

Боссы клуба продолжают поддерживать Маурисио Почеттино, понимая, что тренеру пришлось работать в непростых условиях. К тому же аргентнец не несет ответственности за формирование такой молодой команды.

Также высоко оценивается умения тренера работать с молодыми игроками, прогресс Палмера, Джексона и Гюсто говорят в пользу Почеттино. Но с другой стороны, руководству не нарвятся публичные комментарии специалиста, касательно опыта команды.

Сохрание Почеттино даст клубу долгожданную стабильность, и хоть он сумел достичь необходимых успехов, руководство видит позитивную динамику в игре команды.

Однако тот факт, что аргентинец не добился ни одной из минимальных целей на сезон, вынуждает руководство клуба рассмотреть вариант с его отставкой. Однако пока окончательное решение еще не принято.

Ранее также сообщалось, что Хави все-таки передумал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маурисио Почеттино

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