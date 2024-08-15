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Почеттино согласился возглавить сборную США

Впервые в своей карьере аргентинец будет работать на уровне национальных команд.
Сегодня, 10:35
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Маурисио Почеттино согласился стать следующим главным тренером сборной США, сообщает The Athletic.

Аргентинец сменит на посту наставника американской команды Грегга Берхальтера, который был уволен после провала США на домашней Копа Америка-2024, где они не смогли преодолеть групповой этап.

Хоть американская федерация и рассматривала несколько кандидатов, именно Почеттино был ее главной целью.

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Стоит отметить, что для 52-летнего специалиста это будет новый опыт - он никогда не руководил национальной сборной. Все его успехи были достигнуты на клубном уровне.

За свою карьеру он привел Саутгемптон к восьмому месту в АПЛ в 2013 году, вывел Тоттенхэм в финал Лиги чемпионов в 2019 году, и стал чемпионом Франции с ПСЖ в 2022 году.

По итогам прошлого сезона Почеттино вместе с Челси финишировал шестым в Англии, однако затем тренер был отправлен в отставку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная США Маурисио Почеттино

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