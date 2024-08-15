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"Не видели лучшую версию меня": Мудрик сделал заявление перед стартом сезона

Украинец отметил стиль игры команды под руководством Энцо Марески.
Сегодня, 10:11
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Футболист Челси Михаил Мудрик поделился ожиданиями по поводу старта нового клубного сезона.

Украинский вингер заявил, что намерен показать свою лучшую игру в составе "синих".

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"Люди еще не видели мою лучшую версию. Впереди еще много чего. Я много работаю на поле и вне его. Иногда ты хочешь чего-нибудь очень сильно, но только в нужный момент это произойдет.

Вы можете слишком усердствовать, поэтому вам нужно найти баланс. Когда вы найдете этот баланс, вы добьетесь успеха. Я уверен, что со временем вы увидите мою лучшую версию.

Мне нравится работать под руководством Энцо Марески, потому что наш стиль игры очень похож на тот, в который хотят играть все, в том числе я. Во главе с ним мы можем продемонстрировать свое качество. Его стиль игры мне поможет, несомненно. То, как мы собираемся играть, будет очень интересно в этом сезоне. Я надеюсь, что мы добьемся успеха. Давайте доверимся процессу, а потом насладимся играми.

Я не хочу прогнозировать свои достижения. Я просто сосредотачиваюсь на целях команды, наших целях, упорно работаю, остаюсь терпеливым и продолжаю верить. Успех будет ждать нас".

Ранее сообщалось, что Ювентус нацелился на главного конкурента Мудрика в Челси.

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Источник: ФК Челси

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