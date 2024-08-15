Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА

Мадридский Реал стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив Аталанту (2:0).

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин, который просидел на скамейке запасных всю игру, отреагировал на победу.

"Чемпионы Суперкубка", – написал Лунин.

Отметим, что Реал в рекордный шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Аталанта.

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