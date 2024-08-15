Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
Мадридский клуб разобрался с Аталантой.
Мадридский Реал стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив Аталанту (2:0).
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин, который просидел на скамейке запасных всю игру, отреагировал на победу.
"Чемпионы Суперкубка", – написал Лунин.
Отметим, что Реал в рекордный шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Аталанта.
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