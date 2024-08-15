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Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Вашему вниманию лучшие моменты матча.
Сегодня, 00:45
Реал - Аталанта / Getty Images
Реал - Аталанта / Getty Images

В среду, 14 августа, встречались между собой Реал и Аталанта в рамках Суперкубка УЕФА.

После малозрелищного первого тайма, команды выдали очень жаркий второй, но Реал на классе переиграл соперника.

На 59-й минуте после отличного прохода Винисиуса счет открыл Федерико Вальверде, а еще спустя 10 минут Килиан Мбаппе забил свой дебютный мяч за новую команду.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Реал - Аталанта Суперкубка УЕФА

Реал - Аталанта 2:0
Голы: Вальверде, 59, Мбаппе, 68

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 13 - 8
Удары в створ: 6 - 1
Фолы: 12 - 19
Атаки: 127 - 98

 

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Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

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