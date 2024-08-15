Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

В среду, 14 августа, встречались между собой Реал и Аталанта в рамках Суперкубка УЕФА.

После малозрелищного первого тайма, команды выдали очень жаркий второй, но Реал на классе переиграл соперника.

На 59-й минуте после отличного прохода Винисиуса счет открыл Федерико Вальверде, а еще спустя 10 минут Килиан Мбаппе забил свой дебютный мяч за новую команду.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Реал - Аталанта Суперкубка УЕФА

Реал - Аталанта 2:0

Голы: Вальверде, 59, Мбаппе, 68

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 13 - 8

Удары в створ: 6 - 1

Фолы: 12 - 19

Атаки: 127 - 98

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