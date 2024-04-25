В Барселоне окончательно определились с судьбой Хави
Испанец, похоже, останется в столице Каталонии.
Главный тренер Барселоны Хави остается в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
После встречи с президентом Жоаном Лапортой, где тот настоятельно просил его не уходить, Хави согласился остаться.
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По данным источника, формальные шаги будут предприняты в ближайшее время.
Напомним, после 32 туров Ла Лиги Барселона занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Реала на 11 очков.
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