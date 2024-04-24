Хави все же может покинуть летом Барселону
В руководстве разделились на два лагеря.
Хави может покинуть Барселону по окончании сезона, несмотря на изначальные заявления о своем уходе.
По информации Diario Sport, мнения в совете директоров клуба разделились относительно будущего тренера.
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В последние дни казалось, что Хави может остаться, однако сейчас он далек от того, чтобы возглавить Барселону в следующем сезоне.
Президент клуба Жоан Лапорта выступает за то, чтобы Хави остался, но в совете директоров склоняются к смене тренера, хотя окончательного решения еще нет.
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