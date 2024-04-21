Хави, Тухель и другие: В Милане подыскали кандидатов на пост тренера

"Россонери" определись с претендентами на должность наставника.

Милан рассматривает Хави как потенциального кандидата на пост главного тренера. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Стефано Пиоли будет уволен после завершения сезона, и хотя Хулен Лопетеги был фаворитом на эту роль.

В списке "россонери" есть и другие имена. Клуб ищет иностранного тренера, способного успешно работать с молодежью, что соответствует стратегии клуба.

Читай также: Милан намерен расстаться с Пиоли по окончанию сезона

Генеральный директор Джорджо Фурлани и Златан Ибрагимович, советник владельца клуба, заняты поисками. Лопетеги может получить трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год, но его кандидатура не убеждает руководство.

Милан рассматривает амбициозных молодых тренеров или заслуженных ветеранов. Ожидается, что это будет не итальянец.

Клуб также рассматривает других тренеров, таких как Томас Тухель, Унаи Эмери, Унаи Де Дзерби и Сержиу Консейсау, а также Хави, который покидает Барселону и Рубена Аморима из Спортинга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!