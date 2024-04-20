Милан намерен расстаться с Пиоли по окончанию сезона

Тренер не сможет доработать до конца свой контракт с "россонери".

Милан принял решение относительно судьбы главного тренера команды Стефано Пиоли, чей контракт действует до лета 2025 года.

Как сообщает Фабрицио Романо, итальянский клуб собирается уволить 58-летнего наставника по окончанию нынешнего сезона.

В ближайшие недели состоятся встречи сторон и официальные шаги к оформлению разрыва сотрудничества.

По информации источника, позиция клуба останется той же, что и несколько месяцев назад. "Россонери" уже ищут нового главного тренера, который заменит Пиоли.

Руководство Милана решилось уволить Пиоли после того, как команда под его руководством не смогла пройти Рому в четвертьфинале Лиги Европы (0:1, 1:2).

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Напомним, что Стефано Пиоли возглавил Милан в октябре 2019 года. Итальянец привел ее к первому за 11 лет Скудетто по итогам сезона-2021/22, которое стало для него первым трофеем в его тренерской карьере.

Стоит отметить, что без работы Стефано Пиоли вряд ли останется, ведь ранее сообщалось об интересе к его персоне со стороны Наполи.

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