Нужна еще одна звезда: Златан получил ответственное задание от владельца Милана

Для его выполнения шведу предоставили полный контроль над спортивным менеджментом "россонери".

В мае 2022 года Милан в 19-й раз в своей истории стал чемпионом Италии, опередив Интер на два очка.

Практически два года спустя уже "нерадзурри" опережают "россонери" в чемпионской гонке, приближаясь к своему 20-му титулу чемпиона.

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Между тем, разрыв между командами составляет 14 очков. Причем судьба чемпионата может решиться в следующем туре, в рамках которого состоится Миланское дерби.

Такая ситуация не нравится руководству "дьяволов". Как сообщает SempreMilan со ссылкой на La Repubblica, владелец клуба Джерри Кардинале поставил перед своим ассистентом Златаном Ибрагимовичем задачу - Милану нужна вторая звезда на эмблеме.

Ее "россонери" смогут получить за 20-е чемпионство. Выполнить поставленную задачу швед должен в следующем сезоне. Для этого он получил полный контроль над спортивным менеджментом клуба.

Ранее стало известно, что Златан Ибрагимович проведет прощальный матч за сборную Швеции.

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