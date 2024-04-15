iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нужна еще одна звезда: Златан получил ответственное задание от владельца Милана

Для его выполнения шведу предоставили полный контроль над спортивным менеджментом "россонери".
Вчера, 23:08
Златан Ибрагимович и Джерри Кардинале / Getty Images
Златан Ибрагимович и Джерри Кардинале / Getty Images

В мае 2022 года Милан в 19-й раз в своей истории стал чемпионом Италии, опередив Интер на два очка.

Практически два года спустя уже "нерадзурри" опережают "россонери" в чемпионской гонке, приближаясь к своему 20-му титулу чемпиона.

Читай также: Экс-тренер Шахтера может возглавить Милан - журналист

Между тем, разрыв между командами составляет 14 очков. Причем судьба чемпионата может решиться в следующем туре, в рамках которого состоится Миланское дерби.

Такая ситуация не нравится руководству "дьяволов". Как сообщает SempreMilan со ссылкой на La Repubblica, владелец клуба Джерри Кардинале поставил перед своим ассистентом Златаном Ибрагимовичем задачу - Милану нужна вторая звезда на эмблеме.

Ее "россонери" смогут получить за 20-е чемпионство. Выполнить поставленную задачу швед должен в следующем сезоне. Для этого он получил полный контроль над спортивным менеджментом клуба.

Ранее стало известно, что Златан Ибрагимович проведет прощальный матч за сборную Швеции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Златан Ибрагимович Джерри Кардинале

Статьи по теме

Экс-тренер Шахтера может возглавить Милан - журналист Экс-тренер Шахтера может возглавить Милан - журналист
Милан и Сассуоло не определили победителя в голевой феерии Милан и Сассуоло не определили победителя в голевой феерии
Экс-тренер Реала может возглавить итальянский гранд Экс-тренер Реала может возглавить итальянский гранд
Рома создала основу для прохода в полуфинал перед ответным матчем с Миланом, победив в первой игре Рома создала основу для прохода в полуфинал перед ответным матчем с Миланом, победив в первой игре
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: два матча УПЛ, Челси - Эвертон, поединки Ла Лиги и Серии А
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:33
Формула 123:33
Руководитель Альпин опроверг информацию о возможной продаже команды
Европа23:08
Нужна еще одна звезда: Златан получил ответственное задание от владельца Милана
Европа22:55
Палмер установил уникальное бомбардирское достижение в истории Челси
НБА22:41
Марк Дэйно из Оклахомы - лучший тренер года в НБА
22:40
Украиина разгромно проиграла Бразилии, Франция разбила Литву на межународном турнире по футзалу
Бокс22:30
Кард турнира Matchroom Boxing и Queensberry Promotions: Уайлдер - Чжилей, Хргович - Дюбуа и другие
Украина22:16
Бомбардиры УПЛ: Гуцуляк догнал Филиппова, Ванат снова промолчал
Украина22:12
Таблица УПЛ: Шахтер лидирует, Динамо обошло Кривбасс, Заря отрывается от зоны вылета
Украина22:08
УПЛ: ЛНЗ обыграл Верес, Металлист 1925 отобрал очки у Днепра-1
Бокс22:06
Официально объявлен бой Бивол - Бетербиев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK