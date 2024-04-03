Ибрагимович проведет прощальный матч за сборную Швеции

Сборная Швеции проведет прощальный матч в честь нападающего Златана Ибрагимовича.

По информации Football Italia, поединок состоится 8 июня на Френдс Арене в пригороде Стокгольма. Соперником шведов станет сборная Сербии.

Ибрагимович провел за сборную Швеции 122 матча, забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Ибрагимович признавался игроком года в Швеции рекордные 12 раз.

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Напомним, Златан завершил карьеру в конце прошлого сезона из-за хронической травмы колена.

Ранее сообщалось, что Месси заявил, что мог покинуть сборную Аргентины после ЧМ-2022.

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