Месси заявил, что мог покинуть сборную Аргентины после ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси высказался о победе на чемпионата мира в 2022-м году.

"Стать чемпионами мира для нас, для наших семей и всей страны было чем-то волшебным, и это останется с нами на всю жизнь".

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"Конечно, я бы ушел из сборной, если бы мы не стали чемпионами, но, к счастью, нам повезло, и мы подарили Аргентине еще один трофей", – сказал Месси в подкасте Big Time.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 пенальти).

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