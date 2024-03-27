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Месси заявил, что мог покинуть сборную Аргентины после ЧМ-2022

Нападающий назвал условие, при котором мог произойти данный расклад.
Сегодня, 17:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Капитан сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси высказался о победе на чемпионата мира в 2022-м году.

"Стать чемпионами мира для нас, для наших семей и всей страны было чем-то волшебным, и это останется с нами на всю жизнь".

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"Конечно, я бы ушел из сборной, если бы мы не стали чемпионами, но, к счастью, нам повезло, и мы подарили Аргентине еще один трофей", – сказал Месси в подкасте Big Time.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 пенальти).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины

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