Бекхэм договорился о подписании Месси в Интер Майами за пять лет до перехода

Бывший игрок Манчестер Юнайтед и Реала, а ныне совладелец Интер Майами, Дэвид Бекхэм высказался о подписании Лионеля Месси.

"В этом сила Лионеля Месси. Удивительно, какие эмоции может вызвать один человек, один игрок.

Мы долго разговаривали с отцом Лео, в течение пяти лет. Мы с партнером приезжали в отель, чтобы встретиться с отцом Лео, за пять лет до того, как он перешел к нам. Я сказал ему: "Я знаю, что Лео еще не готов, но я хочу, чтобы ваш сын играл за мой клуб в будущем".

Мы знали, что нужно принять решение, когда Лео объявил, что покидает ПСЖ. В 4 или 5 часов утра по японскому времени, когда я лежал в постели, мой телефон не переставал звонить. Виктория толкнула меня локтем и сказала: "Выключи свой телефон, нам нужно поспать". Я протягиваю руку, беру очки и читаю, что Лионель Месси решил приехать в Майами".

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"У меня до сих пор мурашки по коже. Я заплакал, и Виктория спросила: "Что происходит? Что случилось? Кто-то умер?" – и я ответил: "Лео приезжает, он перейдет в Майами".

Я зашел в интернет, это было повсюду в социальных сетях. Я поговорил со своим партнером Хорхе, и он спросил меня: "Ты в это веришь?" И я ответил: "Не верю. Давайте подождем, пока он приедет в Майами, и тогда я поверю в это", – сказал Бекхэм в интервью RMC Sport.

Напомним, Месси перешел в Интер Майами летом 2023 года на правах свободного агента, подписав многомиллионное соглашение с клубом из МЛС.

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