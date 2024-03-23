Интер Майами без Месси, но с Кривцовым был разгромлен Нью-Йорк Ред Буллз

Не самое лучшее выступление от команды Бекхэма.

В субботу, 23 марта, состоялся матч очередного тура МЛС, где Нью-Йорк Ред Буллз встречался с Интер Майами.

Игра завершилась победой команды хозяев со счетом 4:0. Интер потерпел крупное поражение в отсутствии лидера и нападающего Лионеля Месси.

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Отметим, украинец Сергей Кривцов провел на поле все 90 минут за команду из Майами, отличившись желтой карточкой.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Нью-Йорк РБ - Интер Майами 4:0

Голы: Морган, 3, 51, 70, Кармона, 65

Ожидаемые голы (xG): 1.34 - 0.29

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 11 - 7

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 15 - 5

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