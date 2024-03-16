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Справились без Месси: Дубль Суареса принес Интер Майами победу над Ди Си Юнайтед

Команда Кривцова лидирует в своей конференции.
Сегодня, 22:50
Интер Майами / Getty Images
Интер Майами / Getty Images

В субботу, 16 марта, в рамках матча Восточной Конференции МЛС Ди Си Юнайтед принимал Интер Майами. Матч завершился победой гостей со счетом 3:1:

В первой половине игры команды обменялись забитыми мячами, а уже во втором тайме на поле вышел Луис Суарес и оформил дубль, принесший очередную победу.

Источник: Getty Images

Отметим, данный матч пропускал из-за травмы нападающий Лионель Месси, зато украинец Сергей Кривцов вышел на поле во вторые 45 минут, чем помог сохранить ворота своей комоды в неприкосновенности.

После пяти сыгранных матчей нового сезона МЛС Интер Майами занимает первое место в своей конференции, набрав 10 очков.

Видеообзор матча Ди Си Юнайтед - Интер Майами:

Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3

Голы: Страуд, 14 - Кампанья, 24, Суарес, 72, 85

Ожидаемые голы (xG): 1.33 - 2.39
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 12 - 18
Удары в створ: 6 - 7
Угловые: 8 - 5
Фолы: 21 - 11

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС интер майами

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