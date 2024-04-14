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Экс-тренер Шахтера может возглавить Милан - журналист

Паулу Фонсека предложил свои услуги "россонери".
Сегодня, 18:38
Пауло Фонсека / Getty Images
Пауло Фонсека / Getty Images

Португальский специалист Паулу Фонсека может вернуться в Серию А.

Как сообщает журналист Алессандро Якобоне, рулевой Лилля предложил свои услуги итальянскому Милану.

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Прямых переговоров между сторонами пока нет, но "россонери" рассматривают кандидатуру специалиста.

Отметим, что ранее в Италии 51-летний Фонсека тренировал Рому с 2019 по 2021 год после того, как ушел из Шахтера, который возглавлял с 2016 по 2019.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Паулу Фонсека

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