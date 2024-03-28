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Два французских клуба поспорят за экс-тренера Шахтера

Паулу Фонсека может сменить один коллектив Лиги 1 на другой.
Сегодня, 11:58
Пауло Фонсека / Getty Images
Пауло Фонсека / Getty Images

Португалец Паулу Фонсека летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает L'equipe, у специалиста заканчивается контракт с Лиллем, чем планируют воспользоваться Лион и Марсель.

Оба клуба будут после этого сезона искать новых тренеров после того, как свои посты покинут Пьер Саж и Жан-Луи Гассе соответственно.

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В случае с Лионом поклонником методов Фонсеки является персонально владелец "львов" Джон Текстор. Что касается Марселя, то провансальцы рассматривали кандидатуру Паулу еще прошлым летом, но тогда остановились на Марселино.

Отметим впрочем, что 51-летний наставник может и остаться в стане "догов", ведь таково его желание, хотя ранее он не скрывал, что хотел бы возглавить клуб с большими финансовыми возможностями.

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