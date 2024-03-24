Бавария провела переговоры с де Дзерби

Но приоритетным вариантом остается не Роберто.

Мюнхенская Бавария связалась с Роберто де Дзерби по поводу возможности возглавить клуб летом.

Как сообщает Маттео Морретто, за последние несколько недель между представителями клуба и итальянцем состоялись прямые контакты, но приоритетом для мюнхенцев остается Хаби Алонсо.

Де Дзерби находится высоко в шорт-листе и боссы "красных" считают его интересным тренером с характеристиками, которые позволяют ему работать на топ-уровне.

Итальянскому специалисту льстит интерес со стороны немецкого гранда, но он хочет подождать, чтобы оценить все доступные опции для возможного продолжения карьеры.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что легенда Баварии признал ошибкой решение уволить Нагельсманна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!