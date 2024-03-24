Легенда Баварии признал, что увольнение Нагельсманна было ошибкой

Бывший хавбек Баварии Лотар Маттеус высказался о главном тренере сборной Германии Юлиане Нагельсманне.

"Создать эпоху в сборной Германии – большая задача для Нагельсманна. Но я предполагаю, что в своем возрасте он хочет работать на ежедневной основе. Думаю, у него есть предложения от интересующих его клубов.

Не знаю, занимает ли Бавария первое место, но возвращение в Мюнхен было бы чем-то особенным. Я считаю, что было ошибкой его уволить. На мой взгляд, Нагельсманн хорошо подходил Баварии".

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"Но сделает ли он это снова, пусть и при другом менеджменте, зависит от него", – сказал Маттеус в интервью Bayern & Germany.

Напомним, Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Контракт наставника истекает уже 1 августа.

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