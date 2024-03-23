Франция - Германия 0:2: обзор матча и результат игры 23.03.2024

В субботу, 23 марта, в рамках товарищеского матча сборная Франции принимала национальную команду Германии.

Настоящее безумие в данной игре началось уже на восьмой секунде! Тони Кроос, который только вернулся в сборную, отдал ассист на Флориана Виртца, а тот отправил мяч в ворота.

Далее хозяева принялись отыгрываться, однако оборона подопечных Юлиана Нагельсманна не давала Килиану Мбаппе и компании шансов на гол, однако немцы во втором тайме уже забили сами.

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На 49-й минуте Кай Хавертц сумел реализовать точную передачу Джамала Мусиалы, увеличив разрыв до двух мячей.

Источник: Getty Images

В оставшееся время французы делали все что только было в их силах, чтобы отыграться, однако это было тщетно. "Бундестим" весьма уверенно обыграла вице-чемпионов мира.

Статистика товарищеского матча Франция - Германия

Франция - Германия 0:2

Голы: Виртц, 1, Хавертц, 49

Ожидаемые голы (xG): 0.59 - 0.54

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 9 - 15

Удары в створ: 2 - 6

Фолы: 7 - 10

Франция: Самба, Кунде (Клосс, 61), Упамекано, Павар, Эрнандес (Эрнандес, 61), Рабьо, Тчуамени (Фофана, 74), Заир-Эмери (Камавинга, 61), Дембеле (Коло-Муани, 83), Тюрам (Жиру, 61), Мбаппе.

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Кроос, Гюндоган (Мюллер, 72), Андрих, Виртц (Фюрих, 72), Киммих, Хавертц (Ундав, 80), Мусиала (Фюллькруг, 80).

Предупреждения: Андрих (68), Мбаппе (68), Рабьо (73).

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