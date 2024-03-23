Англия - Бразилия 0:1: обзор матча и результат игры 23.03.2024

17-летний Эндрик забил единственный мяч в поединке на Уэмбли.

В субботу, 23 марта, сборная Англии на Уэмбли в товарищеском матче принимала Бразилию.

Победителем из противостояния вышла южноамериканская команда благодаря единственному голу под конец встречи.

Бразильская сборная обыграла англичан усилиями 17-летнего нападающего Эндрика. Форвард, который летом станет игроком мадридского Реала, на 80-й минуте поединка забил свой дебютный гол за национальную команду. Нападающий удачно сыграл на добивании, после того как вратарь хозяев справился с ударом будущего одноклубника автора забитого мяча Винисиуса Жуниора.

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Статистика матча Англия - Бразилия

Англия - Бразилия 0:1

Гол: Эндрик, 80

Ожидаемые голы (xG): 0.85 - 2.18

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 16 - 13

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 7 - 2

Фолы: 11 - 19

Атаки: 123 - 71

Англия: Пикфорд - Уокер (Конса, 20), Стоунз, Магуайр (Данк, 68), Чилуэлл (Гомес, 67) - Райс, Галлахер (Мейна, 76) - Фоден, Беллингем (Боуэн, 67), Гордон (Рашфорд, 77) - Воткинс

Бразилия: Матеус - Силва, Бруно, Беральдо, Венделл (Силва, 90) - Гомес, Гимарайнс, Пакета (Перейра, 71) - Диас (Савио, 79), Винисиус Жуниор (Мая, 89), Родриго (Эндрик, 72)

Предупреждения: Беллингем, 13 - Пакета, 34.

Источник видео: MEGOGO

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