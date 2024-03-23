iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Англия - Бразилия 0:1: обзор матча и результат игры 23.03.2024

17-летний Эндрик забил единственный мяч в поединке на Уэмбли.
Вчера, 23:12
Эндрик впервые забил за сборную Бразилии / Getty Images
Эндрик впервые забил за сборную Бразилии / Getty Images

В субботу, 23 марта, сборная Англии на Уэмбли в товарищеском матче принимала Бразилию.

Победителем из противостояния вышла южноамериканская команда благодаря единственному голу под конец встречи.

Бразильская сборная обыграла англичан усилиями 17-летнего нападающего Эндрика. Форвард, который летом станет игроком мадридского Реала, на 80-й минуте поединка забил свой дебютный гол за национальную команду. Нападающий удачно сыграл на добивании, после того как вратарь хозяев справился с ударом будущего одноклубника автора забитого мяча Винисиуса Жуниора.

Читай также: Эндрик рассказал о своих целях в Реале

Статистика матча Англия - Бразилия

Англия - Бразилия 0:1

Гол: Эндрик, 80

Ожидаемые голы (xG): 0.85 - 2.18
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 16 - 13
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 7 - 2
Фолы: 11 - 19
Атаки: 123 - 71

Англия: Пикфорд - Уокер (Конса, 20), Стоунз, Магуайр (Данк, 68), Чилуэлл (Гомес, 67) - Райс, Галлахер (Мейна, 76) - Фоден, Беллингем (Боуэн, 67), Гордон (Рашфорд, 77) - Воткинс

Бразилия: Матеус - Силва, Бруно, Беральдо, Венделл (Силва, 90) - Гомес, Гимарайнс, Пакета (Перейра, 71) - Диас (Савио, 79), Винисиус Жуниор (Мая, 89), Родриго (Эндрик, 72)

Предупреждения: Беллингем, 13 - Пакета, 34.

Источник видео: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии сборная Бразилии Эндрик

Статьи по теме

Ключевой игрок Арсенала покинул расположение сборной Англии из-за травмы Ключевой игрок Арсенала покинул расположение сборной Англии из-за травмы
Экс-форвард Реала и сборной Бразилии осужден на девять лет за изнасилование Экс-форвард Реала и сборной Бразилии осужден на девять лет за изнасилование
Одноклубник Зинченко отказался от вызова в свою национальную сборную Одноклубник Зинченко отказался от вызова в свою национальную сборную
Бразилия обновила собственный рекорд, став шестикратным чемпионом мира по пляжному футболу Бразилия обновила собственный рекорд, став шестикратным чемпионом мира по пляжному футболу
Помочь журналистам

Видео

Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча
Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился, провал Марченко
просмотров

Последние новости

01:01
Экстра-лига по футзалу: ХИТ разгромил Кардинал, МСК Харьков уступил Соколу
Европа00:55
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Киберспорт00:44
PGL Major Copenhagen 2024: Eternal Fire и Vitality прошли в плей-офф, NaVi уступили Cloud9
Киберспорт00:33
NaVi уступили россиянам на стадии легенд PGL CS2 Major Copenhagen
Киберспорт00:21
NaVi проиграли россиянам из Cloud9 в рамках PGL Major Copenhagen 2024
Европа00:07
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Вчера, 23:52
Европа23:52
8 секунд на ассист от Крооса и гол Харвертца: Германия обыграла Францию в товарищеском матче
Европа23:23
Аль-Хиляль готов выложить за игрока атаки Барселоны 100 млн евро
Европа23:12
Дебютный гол будущего игрока Реала принес Бразилии выездную победу над Англией
Другие страны22:51
Интер Майами без Месси, но с Кривцовым был разгромлен Нью-Йорк Ред Буллз
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK