iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эндрик рассказал о своих целях в Реале

Бразилец намерен стать безоговорочным чемпионом.
Сегодня, 21:21
Перес и Эндрик / realmadrid.com
Перес и Эндрик / realmadrid.com

Нападающий Эндрик рассказал о том, чего хотел бы добиться в Реале.

"Моей мечтой всегда был Реал Мадрид, с самого детства, потому что мой отец всегда был болельщиком этого клуба, я – тоже.

Сейчас мне 17 лет, и у меня четыре титула с Палмейрас. Это то, чем я действительно горжусь".

Читай также: Реал не будет искать замену Алабе в январе

"В Реале я бы хотел выиграть Лигу чемпионов 5 раз и Ла Лигу 10 раз", – сказал Эндрик в интервью The Athletic.

Напомним, бразилец присоединится к Реалу летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эндрик

Статьи по теме

Реал не будет искать замену Алабе в январе Реал не будет искать замену Алабе в январе
Лунин или Кепа: Анчелотти ответил, кого считает основным голкипером Реала Лунин или Кепа: Анчелотти ответил, кого считает основным голкипером Реала
Алаба выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена Алаба выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена
Защитник Реала получил тяжелую травму в матче чемпионата Испании Защитник Реала получил тяжелую травму в матче чемпионата Испании
Помочь журналистам

Видео

Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес
Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа22:53
Менди рассказал об опыте жизни в тюрьме
ММА22:50
Глава UFC сделал заявление касаемо следующего боя Эдвардса
Европа22:30
Лидеры Ман Сити не сыграют в финале клубного Чемпионата мира
Киберспорт22:20
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Другие страны22:10
Клубный чемпионат мира-2023: Манчестер Сити сыграет в финале с Флуминенсе
Европа21:59
Валенсия с Яремчуком минимально обыграла Райо Вальекано
Европа21:52
Манчестер Сити без проблем обыграл Ураву, выйдя в финал клубного чемпионата мира
Европа21:39
Экс-капитан Арсенала рассказал, почему принял решение уйти из клуба
Европа21:21
Эндрик рассказал о своих целях в Реале
Европа21:08
Жена Судакова похвасталась спортивной фигурой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK