Эндрик рассказал о своих целях в Реале

Нападающий Эндрик рассказал о том, чего хотел бы добиться в Реале.

"Моей мечтой всегда был Реал Мадрид, с самого детства, потому что мой отец всегда был болельщиком этого клуба, я – тоже.

Сейчас мне 17 лет, и у меня четыре титула с Палмейрас. Это то, чем я действительно горжусь".

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"В Реале я бы хотел выиграть Лигу чемпионов 5 раз и Ла Лигу 10 раз", – сказал Эндрик в интервью The Athletic.

Напомним, бразилец присоединится к Реалу летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

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