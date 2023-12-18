Реал не будет искать замену Алабе в январе

Мадридцы верят в своих игроков.

Мадридский Реал не намерен менять свои планы после травмы Давида Алабы, пишет Marca.

Напомним, что австрийский защитник порвал кресты и пропустит остаток сезона, включая Евро-2024.

При этом в Мадриде не намерены покупать другого игрока, который бы заменил Алабу. В клубе уверены в Начо, Тчуамени и Рюдигере.

Укрепление позиции центрального защитника не является приоритетной целью "сливочных" и на летнее трансферное окно, хотя клуб может составить список потенциальных новичков.

Ранее также сообщалось, что хавбек Реала может возобновить международную карьеру.

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