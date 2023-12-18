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Звезда сборной Германии может вернуться в команду

Тони Кроос хочет сыграть на домашнем Евро.
Сегодня, 20:42
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Тони Кроос рассматривает возвращение в сборную Германии, пишет Кристиан Фальк.

Напомним, что хавбек Реала объявил о завершении международной карьеры еще в 2021 году после вылета сборной с ЧЕ.

Теперь же Кроос всерьез рассматривает возвращение в команду, чтобы принять участие на домашнем Евро.

В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний футболист провел 17 матчей, в которых отметился 1 голом и 5 ассистами и все еще может принести пользу национальной команде.

Ранее также сообщалось, что Санчо заинтересовался еще один немецкий клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос

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