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На скандального вингера МЮ появился еще один претендент

Санчо очень ждут в Германии.
Сегодня, 19:48
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

РБ Лейпциг проявляет интерес к Джейдону Санчо, пишет Bild.

Напомним, что английский вингер находится в немилости у тен Хага и может покинуть клуб уже зимой.

Среди главных претендентов на Джейдона числятся Боруссия и Ювентус. Тепреь к их числу присоединился и РБ Лейпциг.

"Быки" ищут замену Эмилю Форсбергу, который уедет в МЛС, и Санчо мог бы быть отличным вариантом, если бы не одно "но" - его зарплата.

Ранее также Жозе Моуринью оценил свою работу в МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

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