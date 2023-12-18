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Моуринью - о работе в МЮ: В клубе все еще есть люди, с которыми невозможно добиться успеха

Португалец сделал все, что мог для манкунианцев.
Сегодня, 18:19
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Жозе Моуринью прокомментировал свою работу в Манчестер Юнайтед. 

По словам португальца, он совсем не жалеет о проведенном в клубе времени, он отдал все силы на то, чтобы добиться там успеха.

Однако в клубе тогда и сейчас есть люди, с которыми попросту невозможно добиться успеха.

"Я ни о чем не жалею, потому что я отдал все и сделал максимум. Я люблю клуб, я люблю болельщиков, история – это то, что нужно уважать и ценить.

Второе место в сезоне-2017/18 – по-прежнему лучший результат после Фергюсона, Лига Европы – по-прежнему самое большое достижение клуба за последние 10 лет или около того. Я сделал все, что мог, и не в моем характере возвращаться и говорить об этом – мне нравится говорить о том, что хорошего было в прошлом.

Но в клубе все еще есть люди – я имею в виду некоторых игроков, но не только их – после пары месяцев с которыми невозможно добиться успеха. Клуб был непростым, поэтому я не жалею, потому что отдал все", – приводит слова Жозе MEN.

Ранее также сообщалось, что ветеран Баварии получит новый контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Жозе Моуринью

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