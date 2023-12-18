Ветеран Баварии получит новый контракт
Томас Мюллер остается в Мюнхене.
Томас Мюллер получит новый контракт от Баварии, пишет Кристиан Фальк.
34-летний игрок всю свою карьеру провел в мюнхенском клубе, став одним из символов современной Баварии.
Инсайдер утверждает, что уже на этой неделе будет официально объявлено, что Мюллер остается в клубе до 2025 года.
Все детали уже согласованы, сторонам осталось лишь подписать новое соглашение.
Ранее также сообщалось, что в Баварии планируется перестройка.
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