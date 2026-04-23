Кейн повторил результат Левандовски в Кубке Германии

Отличился в полуфинале, до рекорда Мюллера один гол.

Накануне прошёл полуфинальный матч Кубка Германии, в котором Бавария без особых проблем справилась с Байером и, следовательно, вышла в финал турнира.

Нападающий мюнхенской команды и сборной Англии Гарри Кейн открыл счёт в матче. Для него гол в ворота "фармацевтов" стал седьмым в нынешнем розыгрыше Кубка Германии.

Тем самым англичанин сравнялся с бывшей легендой Баварии Робертом Левандовски, который также забивал 7 голов за мюнхенцев в сезоне-2018/19.

7 - Harry Kane schoss sein siebtes Tor in dieser DFB-Pokalsaison, die meisten eines Spielers in einer Saison seit sieben Jahren (2018/19 Robert Lewandowski auch 7). Mehr Pokal-Saisontore gelangen in diesem Jahrtausend nur Thomas Müller 2013/14 (8). Jäger. @FCBayern pic.twitter.com/zpt1oFp1YW — OptaFranz (@OptaFranz) April 22, 2026

Кроме того, он показал лучший за последние 7 лет результат по голам за один сезон турнира. Лишь у экс-хавбека мюнхенцев Томаса Мюллера больше голов за сезон в Кубке Германии в нынешнем веке - 8. Он достиг такой результативности в сезоне-2013/14.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!