Кейн повторил результат Левандовски в Кубке Германии

Отличился в полуфинале, до рекорда Мюллера один гол.
Сегодня, 09:48       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Кейн / Getty Images
Гарри Кейн / Getty Images

Накануне прошёл полуфинальный матч Кубка Германии, в котором Бавария без особых проблем справилась с Байером и, следовательно, вышла в финал турнира.

Нападающий мюнхенской команды и сборной Англии Гарри Кейн открыл счёт в матче. Для него гол в ворота "фармацевтов" стал седьмым в нынешнем розыгрыше Кубка Германии.

Тем самым англичанин сравнялся с бывшей легендой Баварии Робертом Левандовски, который также забивал 7 голов за мюнхенцев в сезоне-2018/19.

Кроме того, он показал лучший за последние 7 лет результат по голам за один сезон турнира. Лишь у экс-хавбека мюнхенцев Томаса Мюллера больше голов за сезон в Кубке Германии в нынешнем веке - 8. Он достиг такой результативности в сезоне-2013/14.

Тем временем Френки де Йонг побил рекорд Коку в Барселоне.

